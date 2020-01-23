مصر تفحص القادمين من الصين خوفاً من الفيروس الجديد

قالت وزارة الصحة ومصادر في مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إن مصر بدأت فحص الركاب القادمين من الصين في كل منافذ دخول البلاد بحثا عن أعراض لفيروس "كورونا" الجديد الذي تفشى هناك.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، "يتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض. كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية".

وقالت المصادر إن سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب القادمين من الصين.

وأضافت أن هناك أطباء ومراقبين طبيين في صالات الوصول مزودين بالمعدات الطبية المطلوبة لفحص الركاب القادمين من الصين.

وتابعت المصادر ذاتها أن المضيفين على الطائرات تلقوا توجيهات كذلك بالإبلاغ عن أي حالة بين المسافرين. وستعزل أي حالة اشتباه وتنقل إلى المستشفى.

وذكرت المصادر أن كل المطارات المصرية في حالة تأهب قصوى وتلقت نفس التعليمات لكن معظم الرحلات القادمة من الصين يستقبلها مطار القاهرة.

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