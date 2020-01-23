الولايات المتحدة: لا تصاعد لأنشطة داعش في سوريا والعراق

قال المبعوث الأميركي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا ترى تصاعداً في أنشطة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

وأضاف جيفري للصحفيين أن عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة توقفت في العراق. لكنه أكد أن مهمة التحالف الدولي لمحاربة التنظيم المتشدد مستمرة في شمال شرق سوريا.

وأشار إلى أن الاهتمام ينصب حاليا على حماية القوات الأميركية والدولية ضمن التحالف الدولي الموجودة على أرض العراق.

وأوضح أن محادثات تجرى مع الحكومة العراقية بشأن سبل المضي قدماً في التعاون العسكري، بعد أن صوت البرلمان العراقي بالموافقة على خروج القوات الأجنبية من البلاد.

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