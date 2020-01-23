المستشارة الألمانية لمنتدى دافوس: حماية المناخ قضية وجودية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إنها تنظر إلى حماية المناخ كقضية وجودية.

وأضافت ميركل، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن «مسألة تحقيق أهداف اتفاقية باريس يمكن أن تكون قضية بقاء على قيد الحياة بالنسبة للقارة بأكملها... ولذلك، هناك ضغط عمل في هذا الشأن».

وأوضحت المستشارة أن هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، لا يمكن أن يتحقق عبر الالتزامات الحالية للدول.

كما شددت على أنه يتعين على العالم اتخاذ تحرك مشترك، ولكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه يتعين على كل دولة القيام بإسهام أيضا. وأكدت أن مهمة البقاء تحت 1,5 درجة مئوية تعني بالنسبة لأوروبا أنه يجب أن يلتزم المرء بالحياد المناخي حتى عام 2050 «لا أكثر ولا أقل».

وأضافت ميركل أن ذلك يعني عدم انبعاث مزيد من غازات الدفيئة وموازنة الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.

وقالت المستشارة الألمانية أيضا إن ذلك بالطبع بمثابة «تحولات ذات أبعاد تاريخية هائلة... يعني هذا التحول في الأساس التخلي خلال الأعوام الثلاثين المقبلة عن الطريقة الكاملة للعيش والحياة التي اعتدنا عليها طوال الحقبة الصناعية».