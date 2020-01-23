البرلمان البريطاني يصادق نهائياً على اتفاق بريكست

صادق البرلمان البريطاني بغرفتيه، الأربعاء، نهائياً على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وصادق مجلس العموم على الاتفاق وأحاله على مجلس اللوردات الذي صادق عليه أيضا.

بذلك، يفسح المجال أمام خروج الملكة المتحدة من التكتل والمقرر بعد تسعة أيام.

ويجب في المرحلة التالية أن تصادق الملكة أليزابيت الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات الانسحاب الذي سبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون أن تفاوض بشأنه مع بروكسل، وذلك كي يكتسب صفة القانون.

كان مجلس العموم (النواب) قد صادق على الاتفاق، الذي أبرمه جونسون مع بروكسل العام الماضي. إلا أن مجلس اللوردات طلب، هذا الأسبوع، إدخال تعديلات عليه لا سيما في ما يتعلق بحقوق رعايا الاتحاد الأوروبي والأطفال اللاجئين بعد بريكست.

لكن مجلس النواب، حيث يحظى جونسون بغالبية وازنة، رفض الأربعاء التعديلات الخمسة ورد الاتفاق إلى مجلس اللوردات الذي اضطر للرضوخ.

ويمكن أن تصادق الملكة البريطانية على الاتفاق الخميس.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يحتاج كذلك إلى مصادقة البرلمان الأوروبي الذي سيجري تصويتا الأسبوع المقبل، إلا أن مصادقة لندن على الاتفاق تعتبر لحظة تاريخية، بخاصة أنها تمهّد لكي تكون المملكة المتحدة أول دولة تخرج من الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر مصادقة مجلس العموم إنجازا لجونسون الذي تولى رئاسة الحكومة العام الفائت متعهدا بوضع حد للأزمة السياسية التي أحدثت انقساما في البلاد وشلّت حكومتين متعاقبتين.

كانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قد أبرمت اتفاقا مع بروكسل ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن مجلس العموم رفضه ثلاث مرات، ما دفعها للاستقالة.

بدوره، توصل جونسون لاتفاق مع بروكسل لم ينجح بتمريره في مجلس العموم ما دفعه للدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل إنهاء حال الجمود.

وبعدما صادق مجلس العموم الجديد على الاتفاق، طلب مجلس اللوردات إدخال تعديلات على خطة الحكومة التي تقضي بتسجيل 3,6 ملايين شخص من رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، لإعطائهم وثائق تثبت حقّهم بالبقاء في البلاد.

كذلك، طالب اللوردات الحكومة بإجراء مفاوضات حول حق الأطفال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي بالبقاء مع أقارب لهم في بريطانيا.

لكن مجلس العموم رفض التعديلات وأصر على النص المصادق عليه ما أجبر مجلس اللوردات على الرضوخ.