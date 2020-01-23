بدء مرافعة الادعاء في محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، مناقشاته في العمق في إطار المحاكمة الهادفة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

واستئنفت المحاكمة عبر مرافعة الادعاء.

وقال النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي يقود فريق المدعين المعين من قبل مجلس النواب، إن ترامب "طلب تدخلا خارجيا في انتخاباتنا (...) لتعزيز حظوظه" في الفوز بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل.

وأضاف شيف، الذي أشرف على التحقيق الذي أجراه مجلس النواب بحق ترامب، أن الأخير "مارس ضغوطا على أوكرانيا لتعلن تحقيقات" يمكن أن تكون مفيدة له، استهدف أحدها "تلويث سمعة" أحد أبرز منافسيه المحتملين نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأكد أن "الرئيس علق مساعدة عسكرية بمئات ملايين الدولارات لحليف استراتيجي يخوض حربا مع روسيا للحصول على مساعدة أجنبية في انتخابه"، في إشارة إلى مساعدة بقيمة 400 مليون دولار منحها الكونجرس لمساعدة كييف في جهودها العسكرية ثم علقها ترامب الصيف الفائت.

كذلك، اتهم شيف ترامب بأنه "استخدم سلطاته لعرقلة التحقيق" الذي أجراه الكونجرس بعدما تكشفت كل هذه الأمور.

وذكّر أعضاء مجلس الشيوخ بقسمهم الحفاظ على الحياد، داعيا إياهم إلى "أن يأخذوا في الاعتبار العناصر المادية من دون التفكير في انتمائهم السياسي وفي تصويتهم في الانتخابات الأخيرة أو المقبلة".

وكان شيف أعلن الثلاثاء، خلال يوم أول من المحاكمة خصص لتحديد إطارها، أن "الرئيس يستحق العزل".