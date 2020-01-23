كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعلن تخصيص مليار يوان لمكافحة انتشار الفيروس الجديد في هوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة المالية الصينية، مساء اليوم الخميس، أنها سوف تخصص مليار يوان (145 مليون دولار)؛ لتمويل حكومة مقاطعة هوبي للمساعدة في الجهود المبذولة؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا جديد، الذي أصاب أكثر من 600 شخص في البلاد.

وكانت مقاطعة هوبي أكثر المناطق المتضررة من انتشار المرض، الذي بدأ في ووهان عاصمة المقاطعة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وأفادت صحيفة "بكين نيوز" الرسمية، في وقت سابق من اليوم، نقلاً عن مصدر لم تسمه وشركة "تشييد"، بأن مدينة ووهان الصينية، التي يتركز فيها تفشي جديد لفيروس كورونا، ستبني مستشفى يُكرس فحسب لعلاج المصابين بالمرض على أن تكتمل في ستة أيام، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

هذا وأصيب إلى الآن نحو 600 شخص بالفيروس، بينما توفي بسببه 17 شخصاً مما دفع مدينة ووهان لقطع المواصلات بينها وبين المدن الأخرى.

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وذكر تحالف عالمي تشكل لمكافحة الأمراض المعدية: أن "ثلاثة فرق بحثية منفصلة ستبدأ العمل على تطوير تطعيمات محتملة للوقاية من فيروس كورونا، الذي بدأ في الانتشار بالصين".

وقال التحالف المعني بالجاهزية لمواجهة تفشي الأمراض المعدية (سي.إي.بي.آي)، الذي يشارك في تمويل مشروعات الطوارئ: إن "الخطة تتضمن وجود تطعيم واحد محتمل على الأقل جاهز للتجارب السريرية بحلول يونيو".

وقال الرئيس التنفيذي للتحالف ريتشارد هاتشيت: "ليس هناك ضمان للنجاح لكن نأمل في أن يشكل هذا العمل خطوة مهمة وذات مغزى في تطوير تطعيم للوقاية من المرض".

وينتظر العالم قرار منظمة الصحة العالمية، الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم، حول ما إذا كان مرض فيروس كورونا الجديد المنتشر في عدة بلدان من بينها الصين يشكل حالة طوارئ للصحة العامة مثيرة للقلق دوليًا أم ما لا.