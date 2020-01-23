كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطار معيتيقة الدولي يعلن إعادة فتح الملاحة الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي (الموجود في العاصمة الليبية طرابلس)، مساء اليوم الخميس، إعادة فتح المجال الجوي، بالرغم من الحظر الجوي الذي أعلنه الجيش الوطني الليبي، لافتة إلى إعلان جداول الرحلات في وقت لاحق.

وقالت إدارة مطار معيتيقة في منشور مقتضب على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إعادة فتح الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، وسنعلمكم بجدولة الرحلات حال ورودها إلينا".

وأعلنت إدارة المطار، يوم أمس الأربعاء، تعليق الملاحة الجوية حتى "إشعار آخر" بعد تعرض المطار لهجوم صاروخي، وبعد تهديد الجيش الليبي بإسقاط أي طائرة تحلق في سماء طرابلس، سواء كانت مدنية أم عسكرية.

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ويذكر أن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قد قال يوم السبت الماضي، إن قاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة، مضيفًا أن "تركيا لم تكن عبر التاريخ ممر سلام لليبيا، فالسلام يمر عبر القضاء على التواجد التركي في ليبيا".

وأكد اللواء المسماري، على أن "أكثر من ألفي إرهابي تم نقلهم إلى ليبيا من تركمان سوريا وميليشيات لواء سمرقند وسلطان مراد ونور الدين زنكي وعناصر إرهابية أخرى تمول من قطر، عن طريق مطاري معيتيقة ومصراته".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: "قوات حكومة السراج مكونة من مجموعة ميليشيات مدرجة على لائحة مجلس الأمن مثل البيدجا والعمو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن الإرهاب في أوروبا، ويقود الإرهابيين في طرابلس ويروج الإشاعات قبل مؤتمر برلين".