كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: اقترح عقد قمة تضم روسيا وأمريكا وفرنسا والصين وبريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، أنه اقترح عقد قمة تضم زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا هذا العام؛ لبحث المشاكل العالمية.

وأوضح الرئيس الروسي، في المؤتمر العالمي للهولوكوست "المحرقة": أن "الخلاف في العالم الحديث يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، لذلك من الضروري أن يتم إنعقاد مؤتمر يضم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي"، لافتاً إلى أن "هذا الاجتماع سيلعب دورًا كبيرًا في البحث عن إجابات جماعية للتحديات والتهديدات الحالية".

وأضاف بوتين، قائلاً: "يجب أن نكون متيقظين لأن مظاهر الكراهية يمكن أن تتحول إلى عواقب وخيمة، ويجب فعل كل ما في وسعنا لحماية العالم والدفاع عنه"، كما اقترح عقد "اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا".

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وتابع: "في أي بلد وفي أي مكان في العالم روسيا مستعدة لمحادثة جدية من هذا القبيل، نعتزم دون تأخير إرسال رسائل مناسبة إلى قادة الخمسة".

كما وصف الرئيس الروسي، أن عقد مثل هذا الاجتماع في عام 2020 بأنه "مهم فيما يتعلق بتاريخ الذكرى 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة".

وقال: إن "انعقاد قمة للدول التي ساهمت بشكل رئيسي في هزيمة المعتدي وفي إنشاء قواعد للنظام العالمي لما بعد الحرب، ستلعب دورًا كبيرًا في البحث عن حلول جماعية للتحديات والتهديدات الحديثة".