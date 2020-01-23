كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني: باكستان لا تزال تؤوي المتمردين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الخميس، إن باكستان استمرت في توفير ملاذ آمن لجماعة متمردة تساعد جماعة طالبان في حربها ضد كابول والولايات المتحدة، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع بيان سابق لرئيس وزراء باكستان.

في يوم الأربعاء، صرح رئيس وزراء باكستان عمران خان، للصحفيين في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، سويسرا، بأن شبكة حقاني، التي صنفتها الولايات المتحدة كمجموعة إرهابية، ليس لها أي أنشطة أو قواعد في باكستان، حسب وكالة رويترز.

سأل غني في "دافوس"، أيضًا، اليوم الخميس: "وهل صدقتموه؟ يمكن للمرء أن يقول أيضًا إن الأرض لا تدور حول الشمس."

وقال الرئيس الأفغاني: "هذا إنكار غير مفيد. نحن بحاجة إلى الانخراط في مشاركة بناءة حيث تنتهي العلاقة الخاصة بين طالبان وباكستان. إنه جيد لكلا البلدين وهو جيد للمنطقة والعالم".

وأضاف "غني"، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لم تظهر سوى القليل من علامات التقدم.

كما قال: "النتيجة التي يسعى إليها الجمهور هي إنهاء العنف. نريد أن نرى أن طالبان تقبل عملية سياسية."

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وأشار "غني"، الذي قاد أفغانستان لمدة ست سنوات، إلى أنه لا توجد فرصة لأن تنهار البلاد عندما تسحب الولايات المتحدة قواتها، كما وعد الرئيس دونالد ترامب بذلك.

زاد العنف في أفغانستان في السنوات الثلاث الماضية. لكن "غني" قال، إن القوات العسكرية لبلاده أقوى مما كانت عليه.

وأوضح: "اعتقدت غالبية العالم أننا سوف ننهار (في أعقاب انسحاب 100000 من قوات الناتو في عام 2014). قواتنا العسكرية لن تنهار. لقد تم إنشاء القدرة على دعم الدولة".

في حين شهدت أفغانستان أربعة عقود من الصراع، قال الرئيس إن التحدي الأكبر في البلاد هو البيئة.

اتصلت "رويترز" بوزارة الخارجية الباكستانية للتعليق.

وتقول أفغانستان منذ فترة طويلة، إنها تريد وقف إطلاق النار بالكامل قبل انضمام كابول إلى المحادثات.