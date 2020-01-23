أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 23/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الولايات المتحدة تمنع الإيرانيين من دخول البلاد

قررت الولايات المتحدة، التي تخوض مواجهة متوترة مع إيران في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، منع الإيرانيين من دخول البلاد بتأشيرات تجارية واستثمارية، وذلك بدءًا من اليوم. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || قطر تدفع 3 مليار دولار فديه عن مقتل "سليمانى"

قال العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني حسن عباسي، والذي يعمل حالياً محللاً للقضايا السياسية والعسكرية الإيرانية، إن "زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لطهران تمت لغرض تقديم عرض قطري بقيمة 3 مليارات دولار لإيران. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الولايات المتحدة تحذر قائد فيلق القدس الجديد من مواجهة نفس مصير سلفه

حذر الممثل الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، بأن الولايات المتحدة سوف تغتال قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل غاني إذا استهدف الأمريكيين.

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