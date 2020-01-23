كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة من مئات من أمريكا الوسطى يتجهون نحو المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المئات من أمريكا الوسطى الحدود الجواتيمالية متجهين نحو المكسيك، اليوم الخميس، ليختبروا عزم الحكومة المكسيكية على وقف حركة الناس في الشمال تحت ضغط من الولايات المتحدة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قافلة من المهاجرين يتجهون إلى مدينة تاباتشولا بجنوب المكسيك، بعد عبور نهر سوتشيت الذي يقسم المكسيك وجواتيمالا، وفقًا لوكالة رويترز.

وحسب "رويترز"، يريد معظمهم الوصول إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطًا على الحكومة المكسيكية لتبني تدابير أكثر تقييدًا للحد من تدفقات المهاجرين.

يفر الكثير من المهاجرين من أمريكا الوسطى المتجهين شمالاً من المصاعب الاقتصادية والعنف في بلادهم.

تُعد المجموعة الحالية من المهاجرين أكبر زيادة في عدد الأشخاص لاختبار المكسيك منذ أن توصل رئيسها، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وبعض حكومات أمريكا الوسطى، إلى اتفاقيات مختلفة مع "ترامب" لتقليل الضغط على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

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هدد "ترامب" بمعاقبة المكسيك ودول أمريكا الوسطى اقتصاديًا إذا فشلت في معالجة تدفقات المهاجرين.

تعرض المهاجرون الذين يعبرون الحدود إلى المكسيك في وقت سابق من هذا الأسبوع للغازات المسيلة للدموع من قوات الأمن، الذين تلقوا رداً أقوى من المعابر الجماعية السابقة للحدود.

وقال وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، إن مئات من الوافدين الجدد تم ترحيلهم على الفور.

وقد قالت المكسيك، يوم الخميس 16 يناير، إنها ستمنع مئات المهاجرين معظمهم من هندوراس الذين يأملون في الوصول إلى الولايات المتحدة؛ حيث يواصل المسؤولون هناك قمع عدد المهاجرين وسط ضغوط من إدارة ترامب.

وذكرت وزارة الداخلية المكسيكية، أنها لن تمنح تأشيرات سياحية وستتحقق من حالة كل مهاجر، لكنها ترحب بالمهتمين بالبقاء هناك.

وقال وزير الداخلية المكسيكي أولغا سانشيز كورديرو، الذي حذر من أن المهاجرين سيواجهون عمليات خاصة ووكلاء هجرة، إن المكسيك ليست مجرد بلد عبور، وليس لدينا بأي حال تأشيرات عبور أو ممر آمن.