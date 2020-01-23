كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نتنياهو" يبعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي ونائبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، رسالة إلى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعث فيها بالتحية لترامب ونائبه بنس، بدعوى "مواجهتهما طغاة طهران الذين يستعبدون شعبهم ويهددون السلام والأمن في العالم أجمع".

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وقال نتنياهو: "إنهم يهددون السلام والأمن الخاصين بالجميع في الشرق الأوسط وخارجه، وأدعو جميع الحكومات للإنضمام إلى الجهود الحيوية، التي من شأنها مواجهة إيران"، مشدداً على "أنه لا مجال للمساومة مع أنظمة متشددة تتمسك بإيديولوجيا قاتلة"، منوهاً إلى ضرورة التصدي لها قبل فوات الأوان، والتصدي بحزم للخطر الذي ينبع منها".

ودعا بنيامين نتنياهو إلى الوقوف معا على امتداد جبهة دولية واسعة، من أجل الدفاع عن أمن بلاده ووجودها، محذرًا من أن من يهدد بتدمير بلاده سيواجه ردا شديدا وحازما.

هذا وتحيي إسرائيل، اليوم الخميس، الذكرى الـ75 للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتز" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر دولي من المقرر أن يحضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.