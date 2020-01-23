كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل المليونية.. السفارة الأمريكية بالعراق تعلق "ملصقًا تحذيرياً" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية (بغداد)، اليوم الخميس، ملصقاً على جدار من الأسمنت يقع أمام مجمها المحصن بشدة، قبل يوم من تظاهرة مليونية مناهضة لوجود الولايات المتحدة في العراق، وحذرت في هذا الملصق من الاقتراب أو تخطى النقطة المحددة.

وقالت السفارة الأمريكية، في هذا الملصق التحذيري: "لا تتجاوز هذه النقطة، سنتخذ بحقك إجراءات رادعة في حالة محاولتك التجاوز".

ومن الممكن أن تكون السفارة الأمريكية، تحاول من وراء هذا التحذير سيناريو اقتحام حرمها في آخر يوم من شهر ديسمبر الماضي.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق، إلى وصفها بـ"مظاهرة مليونية سلمية"؛ للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد.

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وأعلنت فصائل في ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران نيتها المشاركة في المسيرة المليونية، وكانت هذه الميليشيات قد نظمت مسيرة لأنصارها في اليوم الأخير من العام 2019، أمام السفارة الأمريكية قبل اقتحامها، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، التي اتهمت الأولى بالضلوع في اقتحام السفارة.

هذا وارتفع مؤشر التوتر بين واشنطن وطهران، وكاد يتطور لحرب، بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني مطلع يناير الجاري بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وباتت مسألة وجود القوات الأمريكية مطروحة على أجندة السياسيين في العراق، إذ طالب بعضهم بخروجها وأقر البرلمان قرارا غير يدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من العراق، ولقي القرار دعما من عبد المهدي.

ويتمركز أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي في عدد من القواعد العسكرية بالعراق، وهم جزء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تأسس عام 2014 لمواجه التنظيم الإرهابي.