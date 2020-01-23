كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استسلام مئات المتمردين في شمال شرق الهند دعمًا للسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الشرطة أن أكثر من 600 مقاتل ينتمون إلى ثماني مجموعات متمردة مختلفة استسلموا للسلطات الهندية في ولاية شمال شرق البلاد المضطربة، اليوم الخميس، استجابة لمبادرة سلام حكومية ستسمح لهم بالانضمام إلى المجتمع السائد.

وصرح قائد شرطة ولاية اسام، بهاسكار جيوتي ماهانتا، أن المتمردين ألقوا أيضا بنادق هجومية، وقنابل يدوية، وأسلحة أخرى.

وقال ماهانتا لوكالة أسوشيتيد برس للأنباء "استسلم اليوم 644 متمردًا ينتمون إلى ثماني مجموعات متمردة مختلفة، مما أعطى دفعة قوية لمبادرات السلام الحكومية".

وسيتم الاحتفاظ بالمتمردين الآن في المعسكرات التي تديرها الحكومة، وتعليمهم المهارات الفنية لشغل وظائف في المستقبل القريب.

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وتقاتل القوات الحكومية عشرات الجماعات العرقية المسلحة في شمال شرق الهند النائي الذين يدفعون مطالب تتراوح بين الأوطان المستقلة إلى أقصى قدر من الحكم الذاتي داخل الهند.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت الجبهة الوطنية الديمقراطية، وهي جماعة مسلحة رئيسية من النجا يرأسها ب. سورايجورا، اتفاقية لوقف إطلاق النار مع السلطات الهندية في ولاية أسام.

وفي عام 2012، ألقى أكثر من 1800 متمرد ينتمون إلى تسع مجموعات أسلحتهم بعد مبادرة سلام أخرى من الحكومة.

وصرح المسؤولون أن مستوى العنف الإنفصالي انخفض إلى حد كبير في الولاية. وفقًا لـ "نيويورك تايم".