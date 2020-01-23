كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوفا من قصفها.. قطر تدفع 3 مليار دولار فديه عن مقتل "سليمانى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني حسن عباسي، والذي يعمل حالياً محللاً للقضايا السياسية والعسكرية الإيرانية، إن "زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لطهران تمت لغرض تقديم عرض قطري بقيمة 3 مليارات دولار لإيران، مقابل ألا تقوم طهران بضرب الدوحة رداً على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني".

وجاء حديث عباسي الذي يرأس معهد "يقين"، ويعتبر هذا العضو من المتشددين للغاية والمعارضين بشدة للتيار الإصلاحي والمعتدل في إيران، خلال كلمة ألقاها 17 يناير في مسجد الجامع في مدينة نوشهر شمال إيران.

وتكلم حسن عباسي لموضوع سفر أمير قطر لطهران، متسائلا "لماذا کان القطريون المرتبکون هنا قبل أسبوع؟" وأجاب بنفسه، قائلا: لأنهم عرفوا أن كل الصواريخ التي بيعت عليهم لا تفيدهم بشيء.

ولفت عباسي في كلمته لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، والذي قتلته طائرة أمريكية مسيرة ليلة الثالث من يناير بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعد أن توجه للعراق قادماً من سوريا وكان أبومهدي المهندس نائب مجلس الحشد الشعبي وعدد من كبار الحشد باستقباله؛ ليلقيا الرجلان مصرعهما بضربة موجة من طائرة مسيرة أميركية.

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كما أردف بما أن القيادة القوات الأمريكية في المنطقة تأخذ من قطر مقراً لها الجنرال، الذي تولى أمر قاسم سليماني هو الجنرال مكنزي ذو الأربعة نجوم يتواجد في مدينة دوحة وفي قاعدة سنتكام، وإن أرادت إيران أن ترد على الأمريكيين في تلك المنطقة سيكون هذا بمثابة كارثة.

وأضاف عباسي، قائلاً: لهذا توافدوا مرتبكين ملتمسين الاعتذار بسبب أن الطائرة، التي اغتالت سليماني أرسلت من الأراضي القطرية، ولهذا سندفع 3 مليارات لتسديد غرامة الطائرة الأوكرانية وركابها وكل شيء، ونحن مستعدون للقيام بما تأمروننا لأن القطريين عرفوا أن الصواريخ التي وضعتها الولايات المتحدة هناك هي مجرد خردة حسب تعبيره".

ووصف هذا العضو السابق في الحرس الثوري زيارة أمير قطر بأنها "التماس"، وقال على لسان الشيخ تميم: "بالله عليكم فنحن نريد استضافة الألعاب الأولمبية في العام المقبل وصرفنا الكثير من المال ماذا تريدون مني أن أعمل؟".

وكشف عباسي مستنداً على وكالات أجنبية بأن أمير قطر قد تعهد بدفع 3 مليارات دولار كغرامة الطائرة الاوكرانية وتكاليف التأمين وتعويضات لذوي ضحايا الطائرة.