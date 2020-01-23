بقاء رجاء بني ملال سيكون معجزة.. مديحي: لو كان “الفار” كنّا سنحقق نقاط أكثر” -فيديو

تحسر الإطار الوطني محمد مديحي المدرب المؤقت لرجاء بني ملال عن غياب تقنية “الفار” بالدوري الاحترافي والذي كان سيلغي عدد من الأخطاء التحكيمية خلال المباريات .

وقال محمد مديحي ل “اليوم24″، أنه كان يتمنى ان تكون تقنية “الفار” منذ بداية الدوري ما كان سيساعد رجاء بني ملال في تحصيل ازيد من نقطتين بالدوري الإحترافي.

وأضاف مدرب رجاء بني ملال، أنه غير مسموح للحكام بالخطأ في حق فريق رجاء بني ملال مشيرا للأخطاء العديدة بالمقابلة الاخيرة أمام الجيش الملكي، والتي ساهمت الأخطاء التحكيمية في خسارة الفريق.

وعن فرص رجاء بني ملال في البقاء بقسم الأضواء، أشار مديحي أنها ستكون معجزة للاعبين والجمهور في حالة تحقق ذلك.

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