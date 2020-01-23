في جمع استثنائي وبالتوافق.. شبيبة الأحرار تختار رئيسا جديدا خلفا ليوسف شيري

قررت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار التخلي عن رئيسها يوسف شيري، الذي أشرف على تأسيس هذه المنظمة.

وعقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية جمعا عاما استثنائيا بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، قالت في بلاغ لها إنها تداولت فيه مجموعة من النقط التنظيمية والمستجدات السياسية، وعرف نقاشا صب في اتجاه إعطاء نفس جديد للفدرالية التجمعية.

وحسب بلاغ أصدرته شبيبة التجمع الوطني للأحرار اليوم الخميس، فإن أعضاء الفيدرالية توافقوا على ضرورة إعطاء نفس جديد لعمل الشبيبة التجمعية، التي قالوا إنها “دخلت مرحلة من النضج تجعل منها رافدا رئيسيا لإغناء العمل الحزبي، وقيمة مضافة للمشهد الشبابي الوطني”.

وأوضحت الفيدرالية، أنه تم التوافق بإجماع الأعضاء على تجديد هياكل المكتب الوطني، ليتم التخلي عن يوسف شيري الذي قاد الفيدرالية منذ شهر ماي من سنة 2017، واستبداله بلحسن السعدي، القيادي في الشبيبة بجهة سوس.