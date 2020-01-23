الخارجية الإيرانية: تهديد واشنطن باغتيال قائد فيلق القدس يكشف حقيقة استخدامها للارهاب

الخميس 23 يناير 2020

عباس موسوي Advertisements

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، أن تهديد واشنطن باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري يكشف حقيقة استخدام الحكومة الأمريكية للارهاب.



وقال موسوي في بيان ردا على مستشار الشأن الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك والذي هدد بإغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني: "تصريحات هذا المسؤول هي إعلان رسمي وكشف صارخ للإرهاب التي تستخدمه الحكومة الأمريكية".

ووصف موسوي مقاربة النظام الأمريكي في الأعمال الإرهابية بأنه علامة على الضعف واليأس والارتباك في أوساط مسؤوليه، وأدان موسوي هذه التصريحات البغيضة والأعمال الإرهابية، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه التصريحات والاعمال الأمريكية.