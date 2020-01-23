بالصور.. الدفاع المدني تباشر باجراءات احترازية لتأمين تظاهرات الغد

باشرت فرق الدفاع المدني، الخميس، باجراءات احترازية لتأمين تظاهرات الغد في بغداد.

وقال الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق معالجة القنابل غير المنفلقة والمتساقطات الجوية التابعة الى مديرية الدفاع المدني نفذت اجراءات احترازية استباقية".

وأضاف البيان أن الاجراءات "شملت مسحا ميدانيا كاملا لساحة الحسين في منطقة الكرادة موقع انطلاق التظاهرات ليوم غد الجمعة بهدف تأمين المتظاهرين، حيث تم تفتيش ومسح المنطلقة بشكل كامل".