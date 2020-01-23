رسمياً.. علي هادي يعلن نهاية مشواره مع زاخو

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2020-01-23 | 17:07
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اعلن مدرب فريق نادي زاخو لكرة القدم، علي هادي، نهاية مشوراه مع الفريق بعد اقل من موسم.
وقال هادي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "الحمدلله والشكر لله، بعد ان توقف الدوري وأصبح العمل صعبا
بترحيل المحترفين إلى ديارهم وتسوية الامور مع لاعبي المحافظات وعودة اغلب لاعبي الفريق ضمن دوري الإقليم
واضاف "قررت التنازل عن حقوقي المادية جميعها وتقديم الشكر والامتنان لإدارة زاخو المحترمة وجل ما اتمناه ان يعم الأمن والسلام في وطننا الحبيب شكرا لادارة واعلام وجماهير زاخو، لم ارَ منكم الا كل خير وود واحترام لكن لا اقبل على نفسي ان أخذ أجر دون عمل، ليس المال كل شئ بل الطموح والنجاح هو الأهم".
يذكر ان هادي درب اندية كربلاء ووزاخو والكهرباء والقوة الجوية والطلبة وزاخو، فيما تولى تدريب منتخب العراق للناشئين.
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