تقرير: أكثر من ألف احتجاج عمالي بإيران خلال 2019

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هشام رشادالخميس 2020/1/23 08:17 م بتوقيت أبوظبي
احتجاجات مناهضة للنظام في إيران - أرشيفية
رصد تقرير حديث معدل احتجاجات العمال في إيران خلال العام الماضي، باعتبارها أكثر الفئات الشعبية سخطا بسبب تدهور أوضاعها المعيشية وإهدار حقوقها.
وجاء في تقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الخميس، أن العمال احتشدوا في 1411 مظاهرة ضد النظام الإيراني في 151 مدينة، و30 محافظة خلال عام 2019.
وتظاهر العمال الإيرانيون بمتوسط 118 حركة احتجاجية شهريا، و4 تجمعات احتجاجية يوميا، حسب تقرير المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة تتخذ من باريس مقرا لها).
ولفت التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي للعمال معقد للغاية، حيث تتدنى قيمة رواتبهم عن خط الفقر حال تحصلوا عليها في موعدها رغم أن معظم العمال لديهم أسر وأبناء.
وتضاعفت الضغوط الاقتصادية على هذه الفئة بسبب الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية، فضلا عن تحريك أسعار البنزين بنسبة 300 %، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
واحتج ملايين العمال الإيرانيين مرارا خلال العام الماضي إما لعدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ شهور عديدة بما فيها المزايا الوظيفية، وفصلهم تعسفيا من العمل بسبب إفلاس مصانع محلية وتبعا لأسباب أخرى أيضا.
وتحولت النقابات إلى معاقل لاحتجاجات واعتصام العمال داخل إيران في 2019 لكن قبضة أجهزة الأمن كانت لهم بمرصاد الاعتقالات والملاحقة قضائيا.
وشارك عمال إيران في احتجاجات البنزين التي دامت لأسبوعين منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وذلك دعما لمطالب الشعب الإيراني التي من بينها وقف القمع ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين
وتطرقت المقاومة الإيرانية في تقريرها الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إلى احتجاجات عمال البلديات (الأكثر فقرا بين العمال في إيران) داخل مناطق مختلفة من البلاد أبرزها العاصمة طهران، والأحواز، وكرج، وكرمانشاه، وتبريز، ورشت.
يشار إلى أن عمال القطارات قاموا بتنظيم احتجاجات في مختلف المدن خلال 2019، من بينها كرج، وزاهدان، ومشهد، وخرم آباد، وأصفهان، وزنجان، وسيرجان.
وشهد العام الماضي سلسلة من الاحتجاجات المتلاحقة بين العمال، كما انضمت إليهم أسرهم خلال المظاهرات بينما اعتقلت قوات الأمن الإيرانية أعدادا كبيرة من العمال المحتجين والمعتصمين على حد سواء.
وأظهر تقرير صدر مطلع الشهر الجاري تصاعد الاحتجاجات في إيران خلال عام 2019، اعتراضا على سياسات النظام الإيراني بمجالات مختلفة، حيث بلغت أكثر من 3 آلاف احتجاج.
وشهدت أقاليم إيران المختلفة الـ31 إقليما نحو 3530 تجمعا احتجاجيا على مدار العام الماضي، حسبما رصد تقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
ونظم الإيرانيون ما لايقل عن 294 تجمعا احتجاجيا شهريا ضد نظام المرشد علي خامنئي خلال العام الماضي، في جميع أنحاء البلاد.
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