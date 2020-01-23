طرح البيت الأبيض عن طريق الخطأ "اجتماعا ثنائيا مع رئيس جمهورية إيران" ضمن جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي.
ونشر البيت الأبيض على قناته الرسمية في "يوتيوب" لقطات تظهر لقاء عقده ترامب أمس الأربعاء مع رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح على هامش مؤتمر دافوس، وذلك تحت عنوان: "الرئيس ترامب يشارك في اجتماع ثنائي مع رئيس جمهورية إيران".
وتم إصلاح هذا الخطأ لاحقا.
واستدعى هذا الخطأ تعليقات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل التوترات القائمة بين واشنطن وطهران والتي بلغت ذروتها عندما شن الطرفان ضربات عسكرية متبادلة في الأراضي العراقية مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض يتحدث عن "اجتماع ثنائي بين ترامب ورئيس جمهورية إيران" في دافوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.