شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعادة فتح الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي –المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس- إعادة فتح المجال الجوي، مساء الخميس، رغم الحظر الذي أعلنه الجيش الليبي، مشيرة إلى إعلان جداول الرحلات في وقت لاحق.



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