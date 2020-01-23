شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية السورية تنفي مقتل المعلم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 نفى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، مقتل وزير الخارجية وليد المعلم.

Advertisements وأكد المقداد أن "المعلم بصحة جيدة وهو يتابع عمله بشكل اعتيادي في مكتبه بمبنى الخارجية"، كما نقل موقع "ار تي" عربي. ونُشرت تغريدة على حساب وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي على "تويتر"، ذكرت أن "وزارة الخارجية السورية تعلن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم، وسيصدر بيان قريب بهذا الشأن". وتبين لاحقا أن الصفحة على "تويتر" تعرضت للاختراق كما أعلن الوزير، مؤكدا أن لا علاقة له بالتغريدة التي تحدثت عن وفاة نظيره السوري.

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