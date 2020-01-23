شكرا لقرائتكم وزير الطاقة السعودي للعربية: الخفض الإضافي ضمن خيارات أوبك+ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مقابلة خاصة مع العربية، إن بلاده منفتحة على تخفيضات نفط إضافية في اجتماع أوبك بلس المقبل إن اقتضت الضرورة.
واستطرد الأمير عبدالعزيز "كل الخيارات مفتوحة في اجتماع أوبك+ بما فيها تخفيضات إضافية".
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أكد في إحدى جلسات منتدى دافوس تحت عنوان: "أولويات السعودية في قمة العشرين"، أن السعودية "لطالما كانت لاعبا مسؤولا في قطاع الطاقة دوليا".
وأفاد: "قررنا طرح أمثلة على مختلف قدراتنا في السعودية خلال استضافة قمة العشرين".
وتابع: "واعون لدورنا في المساهمة بمكافحة التغير المناخي"، قائلا: "نيوم" مثال على خطواتنا لدعم الطاقة النظيفة".
وقال: "لسنا خائفين من البرهنة عن قدراتنا كمنتج لاعب ومسؤول، لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي كمنتج للنفط دون تقديم الحلول حول الانبعاثات الضارة بالمناخ".
وعاد ليؤكد على إمداد العالم بكل موارد الطاقة المتاحة، لاسيما أن 2.6 مليون من مواطني العالم لا يستطيعون الحصول على زيت الطهي النظيف، إن كان الدول الإفريقية أو غيرها من البلدان".
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