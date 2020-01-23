ترند | رسائل نارية من السيسي لأهل الشر..وآخر تطورات حالة خالد النبوي.. ووائل غنيم يفتح النار على شباب الإخوان.. وطقس ممطر الجمعة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، السيسي: أهل الشر حاولوا القضاء على أسس الدولة وربنا سخر أبناءها لحمايتها.. ومصر تحولت لواحة من الأمن والاستقرار.. ويوجه رسالة للجيش والشرطة، و’’متزعلوش‘‘.. طبيب خالد النبوي يكشف آخر تطورات حالته الصحية، وصقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتكشف موعد تحسن الطقس، و’’فرشوا لبعض الملاية‘‘.. وائل غنيم يفضح الإخوانيين عبدالله الشريف وأنس حسن بـ’’مراكيب تميم‘‘.. والأخير يتهمه بالعمالة للإمارات.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

السيسي: أهل الشر حاولوا القضاء على أسس الدولة وربنا سخر أبناءها لحمايتها.. ومصر تحولت لواحة من الأمن والاستقرار.. ويوجه رسالة للجيش والشرطة

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى 25 يناير، قائلا: "يتواكب اليوم مع ذكرى 25 يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصرى وتحية تقدير واعتزاز لأبناء شعب مصر العظيم فى هذه المناسبة الغالية متطلعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لنوفر لمصر وشعبها واقع جديدا ومتطورا ، جاء ذلك فى كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ 68 .

رسالة الرئيس للشرطة

ووجه الرئيس حديثه لأعضاء هيئة الشرطة: "إن ما تخوضونه من حرب شرسة بالتعاون مع أقرانكم من رجال القوات المسلحة البواسل ضد الإرهاب الأسود سيظل محل تقدير واعتزاز منى ومن جميع أفراد شعبنا العظيم فالمهام المقدسة والتضحيات الجسام لا يستطيع حمل أمانتها إلا رجال أشداء يدركون جيدًا قيمة الانتماء الوطنى فأنتم أبناؤه الأوفياء ومصدر فخره وعزته وأن مصر تتطلع إليكم وإلى دوركم الرائد فى حماية الوطن من كل شر تحية لكم فى يوم عيدكم وتحية لشهدائنا الأبرار التى تطوف أرواحهم حولنا تزهو فى عزة وكرامة بمنزلتها العليا فى الدنيا والأخرة".

عيد لكل المصريين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى احتفالية عيد الشرطة، أن عيد الشرطة المصرية ليس يوما مقصورا على رجالها فحسب إنما عيد لكل المصريين، مضيفا: "فأبناؤها لم يكونوا منفصلين فى يوم من الأيام عن آمال الوطن والأمة وهم أيضا جزء من نسيجه الوطنى، كما أنه فرصة لاستعادة الذكريات وتدبر المعانى والقيم الأصلية والنبيلة الراسخة فى قلب المجتمع المصرى والتى يأتى فى مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر أرضا وشعبًا، هذه القيم التى تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها والنيل من ثوابتها طمعا فى تنفيذ مخططاتهم وأهدافهم الخبيثة فى القضاء على أسس ومبادئ الدولة الوطنية ، لكن الله سبحانه وتعالى يسخر دائما لهذا الوطن من أبنائه من يقف حائلا أمام أطماع الطامعين وتآمر المتآمرين".

التاريخ سيتوقف طويلا

ولفت فى كلمته باحتفالية عيد الشرطة اليوم الخميس، أن التاريخ سيتوقف طويلا وبإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر الأبى الذى ادرك بحسه الوطنى أن مستقبله لن يبنيه أحد غيره فصبر وتحمل قسوة الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة فى ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة ، لكنه مضى فى طريقه رافعا شعار "نكون أولا نكون " وقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر فى أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار.

انجازات اقتصادية ونهضة عمرانية

وأضاف الرئيس فى كلمته: "فما تحقق على أرض مصر من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزا للانطلاق نحو بناء الدولة المصرية الحديثة التى يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصرى ، فتحية لكل إمراة مصرية حافظت علي بيتها وكانت سندا وظهرا لعائلتها ، وتحية لكل رجل مصرى قهر المستحيل وواجه الشدائد والمحن وتحية لشباب مصر الواعد وقود الوطن وذخيرة مستقبله ".

ملحمة بواسل

قال خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68 ، إن الملحمة التى سطرها السابقون من رجال الشرطة البواسل فى 25 من يناير عام 1952 ستبقى محفورة فى وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة من أبناء هذه الهيئة الوطنية الموقرة، متابعا: "فى يوم من أيام العزة والكرامة والوطنية تمتزج فيه مشاعر الفخر بتضحيات رجال هانت عليهم أنفسهم ولم يهن عليهم وجنهم فقاتلوا وصمودوا وضربوا أروع الأمثلة فى الذود بالروح والنفس دفاعا عن شرف الوطن وإعلاءً لقيمته العليا التى سكنت داخل نفوسهم واستقرت داخل ضمائرهم ومع شعورنا بالفخر الذى يعلو جبين أمتنا يتنامى لدينا إحساس بأن جينات الصمود وسمات البطولة متأصلة ومتطونة تنبت بها الأرض المصرية الطيبة أجيال وراء أجيال، فالملحمة التى سطرها السابقون من رجال الشرطة البواسل فى 25 من يناير عام 1952 ستبقى محفورة فى وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة من ابناء هذه الهيئة الوطنية الموقرة.

اسباب اندلاع العصيان

وكانت هذه الحادثة أهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل اكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج، ووضع سلك شائك بين المنطقتين، بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب، هذه الأسباب ليست فقط ما أدت لاندلاع المعركة، بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا، واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعه إحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز، وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر، وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.

شرارة التمرد

وفى 16 أكتوبر 1951 بدأت أولى شرارة التمرد ضد وجود المستعمر بحرق النافى وهو مستودع تموين وأغذية بحرية للإنجليز كان مقره بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية، وتم إحراقه بعد مظاهرات من العمال والطلبة والقضاء عليه تماما، لترتفع قبضة الإنجليز على أبناء البلد وتزيد الخناق عليهم، فقرروا تنظيم جهودهم لمحاربة الانجليز فكانت أحداث 25 يناير 1952، وبدأت المجزرة الوحشية الساعة السابعة صباحا، حيث انطلقت مدافع الميدان من عيار ‏25‏ رطلا ومدافع الدبابات ‏(السنتوريون‏)‏ الضخمة من عيار‏ 100‏ ملليمتر تدك بقنابلها مبنى المحافظة وثكنة بلوكات النظام بلا شفقة أو رحمة، وبعد أن تقوضت الجدران وسالت الدماء أنهارا، أمر الجنرال إكسهام بوقف الضرب لمدة قصيرة لكى يعلن على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره الأخير وهو التسليم والخروج رافعى الأيدى وبدون أسلحتهم، وإلا فإن قواته ستستأنف الضرب بأقصى شدة‏.‏

القائد البريطاني المتعجرف

وتملكت الدهشة القائد البريطانى المتعجرف، حينما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة لكنه متأجج الحماسة والوطنية، وهو النقيب مصطفى رفعت، فقد صرخ فى وجهه فى شجاعة وثبات‏: لن تتسلمونا إلا جثثا هامدة، واستأنف البريطانيون المذبحة الشائنة فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض، بينما تبعثرت فى أركانها الأشلاء وتخضبت أرضها بالدماء‏ الطاهرة، وبرغم ذلك الجحيم ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز ‏(لى إنفيلد‏)‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة ‏56‏ شهيدا و‏80‏ جريحا، ‏‏ بينما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلا و‏12‏ جريحا، وأسر البريطانيون من بقى منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف ولم يفرج عنهم إلا فى فبراير‏ 1952.

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’’متزعلوش‘‘.. طبيب خالد النبوي يكشف آخر تطورات حالته الصحية

طمأن الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية، طبيب النجم خالد النبوي، الجمهور على الحالة الصحية للفنان، مؤكدا أنه بدأ يتعافى.

وكتب شعبان على حسابه بموقع "فيس بوك": "النبوى يتعافى من وعكته الصحية وبمنزلة الآن الدعامة التانية مؤجلة الحالة مستقرة، متزعلوش".

وتصدر الفنان خالد النبوي، تريند مواقع التواصل، ومحرك البحث جوجل، خلال اليومين الماضيين، بعد تعرضة لأزمة قلبية، الثلاثاء، ونُقل على إثرها للمستشفى.

وقالت منى المغربي، زوجة الفنان، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولوا".

من جانبها، كشفت الإعلامية فريدة الشوباشي عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان، وأكدت في تصريحات نقلها موقع "في الفن"، أن حالته في تحسن، وذلك بعدما تعرض لأزمة قلبية.

وأضافت أن النبوي أجرى عملية القسطرة بمستشفى القصر العيني الفرنساوي قبل ساعات.

كواليس نقله للمستشفى

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مقربة من خالد النبوي لصحيفة "الدستور"، أنه أغمى عليه خلال وجوده بإحدى صالات الألعاب الرياضية وكان في حالة خطرة للغاية وهو ما جعل المحيطين به ينقلونه إلى المستشفى في حدود الساعة الثانية مساءً.

وقالت المصادر إنه بعد ذهاب النبوي إلى المستشفى، تم تشخيص حالته بأنها أزمة قلبية، وأجريت له عملية قسطرة ودعامة في الشريان التاجي الأيمن، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يجري دعامة وقسطرة في الشريان التاجي الأيسر خلال اليومين المقبلين.

وبرر الأطباء الهبوط الحاد الذي تعرض له النبوي، لأسباب تكمن في عدم تناوله وجبة الغذاء بشكل جيد، وهو ما جعل جسمه لا يستجيب للتمرينات إلى أن أصيب بالأزمة القلبية.

مجدي يعقوب يتدخل

وكشف مصدر آخر أن عائلة خالد النبوي تواصلت مع الجراح العالمي الدكتور مجدى يعقوب، رئيس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، لمتابعة حالته بشكل شخصي نظرًا لخطورتها، إلا أن الطبيب العالمي لم يتواجد في مصر هذه الفترة لظروف عمله التطوعي في الخارج، وأرسل عددًا من مساعديه لمتابعة حالة الفنان.

نقيب الممثلين

وفي ذات السياق، قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية إن النبوى "زى الفل" والحمد لله، نافيا تدهور حالته الصحية أو وفاته، بعد العملية التى أجراها وهى توسيع أحد شرايين القلب، بعدما شعر بضيق فى التنفس أثناء تواجده بأحد الفنادق لإجراء لقاء صحفى.

مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوى

وفي نفس السياق، قال الدكتور فؤاد زامل، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوى، إن الحالة الصحية للفنان مستقرة وتم اجراء قسطرة قلبية له وتحت الملاحظة لمدة 72 ساعة مقبلة، ولا يعانى من مضاعفات صحية خلال الوقت الراهن، مطمئنا بأن الحالة مستقرة ولا تدعو للقلق.

وأضاف مدير مستشفى قصر العينى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن النبوى، وصل ظهر أمس الثلاثاء للمستشفى مصابًا بأزمة قلبية.

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وأضاف زامل، أن خالد خضع لعملية قسطرة تم خلالها تركيب دعامة، مؤكدًا أن من أجرى العملية له الدكتور هشام صلاح.

يشار إلى أن النجم العالمي خالد النبوي يعرض له حالياً بدور العرض السينمائية فيلم "يوم وليلة".

ويشارك في بطولة الفيلم كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

وكانت آخر أعمال الفنان الدرامية هو مسلسل «ممالك النار»، الذي حقق نجاحا كبيرا.

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صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتكشف موعد تحسن الطقس (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

موعد تحسن الطقس

من جانيه، كشف الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، عن استمرار النشاط المكثف للرياح مع استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية، محذرا من الشبورة المائية في الصباح الباكر والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، موضحًا أن حالة الطقس ستبدأ فى التحسن بداية من الأسبوع القادم.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الجمعة، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الكبرى ما بين 16 لـ 17 للعظمى والصغرى ما بين 9 لـ 8 درجات

الوجه البحري تكون ما بين 16 لـ 17 للعظمى والصغرى ما بين 8 لـ 10 درجات

السواحل الشمالية الغربية بين 17 إلى 15 للعظمى والصغرى من 9 إلى 12 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى بين 18 إلى 15 والصغرى 9 درجات

جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى بين 19 والصغرى 9

شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 16 لـ 18 والصغرى بين 8 لـ 9،

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تتراوح ما بين 17 لـ 20 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 10 لـ 8 درجات.

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’’فرشوا لبعض الملاية‘‘.. وائل غنيم يفضح الإخوانيين عبدالله الشريف وأنس حسن بـ’’مراكيب تميم‘‘.. والأخير يتهمه بالعمالة للإمارات

واصل الناشط السياسي وائل غنيم، هجومه على الإخوان المسلمين، وفضح تمويلهم من قطر وتركيا لتنفيذ أجندتهم السياسية في مصر.

وفتح غنيم النار على الإخوانيين الهاربين، عبدالله الشريف، مقدم البرامج السياسية الساخرة، وأنس حسن، مؤسس شبكة رصد الإخوانية واتهمهما بالعمالة للمخابرات القطرية، فيما رد عليه الأخير واتهمه هو الأخر بالعمالة للإمارات.

ودشن وائل غنيم هاشتاج "#مراكيب_تميم"، ووجه خلاله رسالة لأنس حسن، قائلا: "الإخوانجية أساتذة تتويه مواضيع.. بس أنا مدرس شاطر يا أنس، تعالى دي شوية أسئلة ليك جاوبها لأصحابك من الإخوان اللي مخدوعين فيك يا روش. وخد بالك تاني، الفيلم خلص والستارة نزلت يا ممثل فاشل وبتتهم غيرك بالتمثيل.. هتتوب ازاي وأنت غرقان في الخيانة يا متأجر بكارنيه. #مراكيب_تميم".

وأضاف وائل: "مرتبك في الجزيرة القطرية كام في الشهر؟ أنا آخر مرتب خدته يا مقاول أنفار مراكيب تميم كان لما اشتغلت في كورا وكان 16 ألف دولار في الشهر كمهندس تقني مش ناشط سياسي متأجر من فرع مخابرات قطري".

من جانبه، رد أنس حسن على تغريدة غنيم بهاشتاج #وائل_عميل_الإمارات قائلا، عبر تويتر: "الصورة دي لوائل في قطر يوم 20 يناير 2011.. داخل الجزيرة.. احتفالا بعشر سنوات على الجزيرة نت.. قبل الثورة بـ5 أيام.. ويقولك عملاء قطر والجزيرة.. وائل غنيم تم تجنيده من قبل جهاز أمن أبوظبي بعد ٢٠١٢، وتم استقطابه بعد الثورة، وتاريخه ملوث بالدم المصري وآلاف المساجين .. وبعدها بلع لسانه لحد ما جات له تعليمات يتكلم".

وفي سياق متصل تحدى وائل غنيم، عبدالله الشريف وأنس بالظهور في بث حي، قائلا: "بص كده يا أنس عشان لو راجل تطلع معايا لايف أنت أو عبدالله الشريف يا اللي بتستخبوا ورا التسجيلات والتسريبات يا #مراكيب_تميم، ومطلعين إشاعة إن #وائل_عميل_الإمارات عشان تغطوا على إن #وايل_غنيم_فشخ_الاخوان".

وكان غنيم قد تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، بعد مداخلته عبر سكايب مع قناة "مكملين" الإخوانية، التي تبث من تركيا، والتي هاجم خلالها الإخوان وإعلامهم، واتهمهم بتلقي تمويلات من قطر لتنفيذ سياستها، كما فضح المقاول الهارب محمد علي.

وشن غنيم هجوما على إعلام الإخوان، ومن بينهم قناة مكملين، بسبب طريقة تناول الجماعة للقضايا المصرية، موجها حديثه للعاملين بالقنوات الإخوانية: "انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللي بيتقال لكم من قطر.. وطلعتوا إشاعة إن الإمارات مولت حركة تمرد".

وأضاف الناشط السياسي: "ما تتناوله قنوات الإخوان عن القضايا المصرية غير حيادي وتحركه أيادي خارجية".

وأكد غنيم، أن الحل الوحيد لأي أزمة تمر بها مصر، سيكون من خلال اتحاد المصريين، وألا تحصل أي جهة على تمويل أو أموال من قطر أو غيرها.

وهاجم الناشط، الهارب محمد علي، قائلا: "كيف لمقاول هارب، موجود في إسبانيا، وآخرين موجودين في قطر وتركيا يريدون تحريك بلد فيها ملايين، محمد علي كان واخد الناس في رحلة 20 سبتمبر الماضى، واحد قاعد في إسبانيا بيكلم واحد هارب في قطر، وعايز يحركوا بلد فيها 100 مليون مواطن مصري".

ووجه وائل غنيم حديثه للمذيع الإخواني سيد توكل، قائلاً: "أنتوا لم تكونوا تسبون المملكة العربية السعودية ولكن سبتوها وشتمتوها بعدما دخلت فى خلاف مع قطر، متابعًا: "أنت رافض أنى أتكلم على تميم لأنه مش موجود.. وفى نفس الوقت عاوزنى أنتقد النظام المصرى مع أنه برضه مش موجود، فقطر بتضحك عليك.. ويا ريت تقولى مين اللى بيأكلك؟.. وأنت بتتعامل مع مين من المخابرات القطرية والتركية؟".

وعن تمويل الجماعة قال: "نفسى أعرف مين اللى بيمولكوا لو عندكوا الجراءة حد يجاوبنى، وعزام التميمي القيادى إخوانى فى لندن بيقبض من مين؟.. أنت عاوزنى أتكلم عن مصر لكن أنا عاوز أتكلم عن عزام، إزاى تقبضوا فلوس مقابل أنكم تلعبون سياسة!، وعهد الله يا سيد أنتوا فاهمين الدنيا غلط ومش دى مصر اللى أنا عاوزها".

وواصل: "عزام التميمى يأخذ أموالا من قطر وقاعد يخطط لمستقبل مصر وهو مبعرفش عنها حاجة، فقبل ما أتكلم مع أى معارضة أنا محتاج أعرف مين اللى بيمولهم، أنت مدخلنى فى مداخلة معاك عاوزنى أضرب نار وأعارض وأشتم.. ده مينفعش.. أنت معندكش مشكلة قطر تمولك بس تضايق لو الإمارات مولت حركة تمرد، والله أعلم أردوغان يتعامل إزاى مع معارضيه".

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