’’فرشوا لبعض الملاية‘‘.. وائل غنيم يفضح الإخوانيين عبدالله الشريف وأنس حسن بـ’’مراكيب تميم‘‘.. والأخير يتهمه بالعمالة للإمارات

كتب: ضياء السقا

واصل الناشط السياسي وائل غنيم، هجومه على الإخوان المسلمين، وفضح تمويلهم من قطر وتركيا لتنفيذ أجندتهم السياسية في مصر.

وفتح غنيم النار على الإخوانيين الهاربين، عبدالله الشريف، مقدم البرامج السياسية الساخرة، وأنس حسن، مؤسس شبكة رصد الإخوانية واتهمهما بالعمالة للمخابرات القطرية، فيما رد عليه الأخير واتهمه هو الأخر بالعمالة للإمارات.

ودشن وائل غنيم هاشتاج "#مراكيب_تميم"، ووجه خلاله رسالة لأنس حسن، قائلا: "الإخوانجية أساتذة تتويه مواضيع.. بس أنا مدرس شاطر يا أنس، تعالى دي شوية أسئلة ليك جاوبها لأصحابك من الإخوان اللي مخدوعين فيك يا روش. وخد بالك تاني، الفيلم خلص والستارة نزلت يا ممثل فاشل وبتتهم غيرك بالتمثيل.. هتتوب ازاي وأنت غرقان في الخيانة يا متأجر بكارنيه. #مراكيب_تميم".

وأضاف وائل: "مرتبك في الجزيرة القطرية كام في الشهر؟ أنا آخر مرتب خدته يا مقاول أنفار مراكيب تميم كان لما اشتغلت في كورا وكان 16 ألف دولار في الشهر كمهندس تقني مش ناشط سياسي متأجر من فرع مخابرات قطري".

من جانبه، رد أنس حسن على تغريدة غنيم بهاشتاج #وائل_عميل_الإمارات قائلا، عبر تويتر: "الصورة دي لوائل في قطر يوم 20 يناير 2011.. داخل الجزيرة.. احتفالا بعشر سنوات على الجزيرة نت.. قبل الثورة بـ5 أيام.. ويقولك عملاء قطر والجزيرة.. وائل غنيم تم تجنيده من قبل جهاز أمن أبوظبي بعد ٢٠١٢، وتم استقطابه بعد الثورة، وتاريخه ملوث بالدم المصري وآلاف المساجين .. وبعدها بلع لسانه لحد ما جات له تعليمات يتكلم".

وفي سياق متصل تحدى وائل غنيم، عبدالله الشريف وأنس بالظهور في بث حي، قائلا: "بص كده يا أنس عشان لو راجل تطلع معايا لايف أنت أو عبدالله الشريف يا اللي بتستخبوا ورا التسجيلات والتسريبات يا #مراكيب_تميم، ومطلعين إشاعة إن #وائل_عميل_الإمارات عشان تغطوا على إن #وايل_غنيم_فشخ_الاخوان".

Advertisements

وكان غنيم قد تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، بعد مداخلته عبر سكايب مع قناة "مكملين" الإخوانية، التي تبث من تركيا، والتي هاجم خلالها الإخوان وإعلامهم، واتهمهم بتلقي تمويلات من قطر لتنفيذ سياستها، كما فضح المقاول الهارب محمد علي.

وشن غنيم هجوما على إعلام الإخوان، ومن بينهم قناة مكملين، بسبب طريقة تناول الجماعة للقضايا المصرية، موجها حديثه للعاملين بالقنوات الإخوانية: "انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللي بيتقال لكم من قطر.. وطلعتوا إشاعة إن الإمارات مولت حركة تمرد".

وأضاف الناشط السياسي: "ما تتناوله قنوات الإخوان عن القضايا المصرية غير حيادي وتحركه أيادي خارجية".

وأكد غنيم، أن الحل الوحيد لأي أزمة تمر بها مصر، سيكون من خلال اتحاد المصريين، وألا تحصل أي جهة على تمويل أو أموال من قطر أو غيرها.

وهاجم الناشط، الهارب محمد علي، قائلا: "كيف لمقاول هارب، موجود في إسبانيا، وآخرين موجودين في قطر وتركيا يريدون تحريك بلد فيها ملايين، محمد علي كان واخد الناس في رحلة 20 سبتمبر الماضى، واحد قاعد في إسبانيا بيكلم واحد هارب في قطر، وعايز يحركوا بلد فيها 100 مليون مواطن مصري".

ووجه وائل غنيم حديثه للمذيع الإخواني سيد توكل، قائلاً: "أنتوا لم تكونوا تسبون المملكة العربية السعودية ولكن سبتوها وشتمتوها بعدما دخلت فى خلاف مع قطر، متابعًا: "أنت رافض أنى أتكلم على تميم لأنه مش موجود.. وفى نفس الوقت عاوزنى أنتقد النظام المصرى مع أنه برضه مش موجود، فقطر بتضحك عليك.. ويا ريت تقولى مين اللى بيأكلك؟.. وأنت بتتعامل مع مين من المخابرات القطرية والتركية؟".

وعن تمويل الجماعة قال: "نفسى أعرف مين اللى بيمولكوا لو عندكوا الجراءة حد يجاوبنى، وعزام التميمي القيادى إخوانى فى لندن بيقبض من مين؟.. أنت عاوزنى أتكلم عن مصر لكن أنا عاوز أتكلم عن عزام، إزاى تقبضوا فلوس مقابل أنكم تلعبون سياسة!، وعهد الله يا سيد أنتوا فاهمين الدنيا غلط ومش دى مصر اللى أنا عاوزها".

وواصل: "عزام التميمى يأخذ أموالا من قطر وقاعد يخطط لمستقبل مصر وهو مبعرفش عنها حاجة، فقبل ما أتكلم مع أى معارضة أنا محتاج أعرف مين اللى بيمولهم، أنت مدخلنى فى مداخلة معاك عاوزنى أضرب نار وأعارض وأشتم.. ده مينفعش.. أنت معندكش مشكلة قطر تمولك بس تضايق لو الإمارات مولت حركة تمرد، والله أعلم أردوغان يتعامل إزاى مع معارضيه".