جيفري: واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة ضد الرئيس السوري

أعلن المبعوث الأميركي إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ إن "​واشنطن​ تدرس فرض ​عقوبات​ جديدة ضد الرئيس السوري ​بشار الأسد​"، موضحاً في سياق اخر إن "تحالف محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في ​روسيا​ مستمر في مهمته ب​شمال شرق سوريا​"، كاشفاً "عدم وجود زيادة في أنشطة التنظيم بالمنطقة". إضغط للمزيد

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