ملك الأردن يبحث مع ولي عهد أبو ظبي المستجدات الإقليمية

بحث الملك الأردني خلال ​اتصال​ هاتفي، مع ولي عهد ​أبو ظبي​، محمد بن زايد آل نهيان، "سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون بينهما في شتى ​الميادين​، لا سيما المستجدات الإقليمية الراهنة، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيالها، بما يسهم في استقرار المنطقة".

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