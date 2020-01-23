جيفري: التحالف الدولي يواصل عملياته في شمال شرق سوريا بالتنسيق مع روسيا

أكد المبعوث الخاص ل​سوريا​ و​التحالف الدولي​ ​جيمس جيفري​، في ​مؤتمر​ صحفي، ان "التحالف الدولي يواصل عملياته في شمال شرق سوريا للتخلص من بقايا داعش، والتحالف يقوم بالتنسيق مع روسيا في عملياتنا في شمال شرق سوريا"، موضحاً ان "عمليات التحالف الدولي في العراق متوقفة حاليا، والتحالف يتبادل المعلومات مع العراقيين بخصوص مواجهة داعش، واتفاق التحالف مع السلطات العراقية هو البقاء حتى ​القضاء​ على التظيم الارهابي"، مبدياً "الاستعداد للنقاش مع ​الحكومة العراقية​ والاتفاق على وضع ​القوات الأميركية​"، كاشفاً ان "التحالف سوف يلتقي في كوبنهاغن لبحث مستقبل الحرب على داعش".

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