النشرة: سوريون أطلقوا مبادرات لدعم الليرة السورية بظل تهاوي قيمتها أمام الدولار

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أنّ "السوريين بمختلف شرائحهم أطلقوا مبادرات لدعم ​الليرة السورية​، في ظلّ تهاوي قيمتها أمام ​الدولار​، وذلك من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة على السوريين وحصارهم، والتأكيد على التعامل بالليرة السورية فقط".

وأوضح أنّ "من ضمن هذه المبادرات، أعلن رجال الأعمال في اتحاد غرف الصناعة والتجارة بدمشق وريفها، المشارَكة في هذه الحملة الكبيرة وأعلنوا بيع جميع المنتجات مقابل ليرة واحدة، ضمن مهرجان للتسوق الشعبي في إحدى المدن الرياضية في دمشق، حيث ضمت عشرات الشركات السورية الّتي ساهمت في المبادرة عبر إقامة أكشاك متنقلة، إضافة لإرسال عدد من السيارات والعاملين الّذين عرضوا منتجاتهم المتنوّعة الّتي لاقت إقبالًا شديدًا من قبل المواطنين، الّذين عانوا مؤخّرًا من ارتفاع شديد في الأسعار، ممّا دفعهم إلى التخلّي عن الكثير من احتياجاتهم".