جاويش أوغلو: الناتو لم يقدم الدعم الكافي لتركيا في مكافحة الإرهاب

ركّز وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، على أنّ "​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​) يُعتبر أقوى تحالف عسكري، وأنّ من الطبيعي وجود اختلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء".

ولفت في كلمة له خلال مشاركته في جلسة بعنوان "مستقبل الناتو"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في بلدة دافوس السويسرية، إلى أنّ "لكلّ دولة شريك في الحلف مخاوف مشروعة، ومن واجب "الناتو" العمل على إزالتها"، موضحًا أنّ "لدينا أيضًا هواجس مشروعة، حيث أنّنا نواجه الكثير من التنظميات في الوقت ذاته، لكن مع الأسف لم نلقَ الدعم الكافي من حلفاء "الناتو" بهذا الخصوص".

وشدّد جاويش أوغلو على أنّ "​تركيا​ تقدّم مساهمات كبيرة لحلف "الناتو". نحن الدولة الخامسة من حيث المساهمة في البعثات والعمليّات، والثامنة من حيث المشاركة في الميزانيّة، وبالتالي لا يحقّ لأحد مساءلة تركيا بخصوص مساهماتها بالحلف"، مؤكّدًا أنّ "بلاده اشترت من ​روسيا​ منظومة ​صواريخ​ "إس 400"، بعد رفض حلفائها في "الناتو" بيع مثيلاتها لها، بما فيها ​الولايات المتحدة الأميركية​، وأنّها حصلت عليها بسبب حاجتها القصوى لها، خصوصًا خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب التهديدات المحيطة بها".