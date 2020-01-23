حكومة العراق توافق على جولة خامسة لعقود التنقيب عن الغاز في الشرق

أعلنت الحكومة ​العراق​ية في بيان لها، عن "موافقتها على جولة خامسة لعطاءات عقود ​التنقيب​ عن الغاز في شرق البلاد"، مشيرةً الى ان "اتفاقات التنقيب تتعلق في محافظة ​ديالى​ بتطوير حقول من المتوقع أن تنتج 750 مليون قدم مكعبة من ​الغاز الطبيعي​ في غضون 36 شهرا".

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