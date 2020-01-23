إستنكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، "الحشد العسكري" اليوناني في 16 جزيرة في بحر إيجة، معتبرا إياه "مخالفا للقوانين الدولية".
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أكار أنه دعا أثينا إلى التصرف "بشكل يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة وعلاقات حسن الجوار"، مؤكدا على استمرار أنشطة تركيا في بحر إيجة وشرق المتوسط وليبيا إلى جانب "مكافحة الإرهاب في إطار احترام القانون الدولي ووحدة أراضي البلدان".
ورفض أكار انتهاك حقوقه تركيا "بأي شكل من الأشكال، ونحن نؤكد ذلك لجميع الدول المعنية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي: نستنكر الحشد العسكري اليوناني في بحر إيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.