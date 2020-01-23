وزير الدفاع التركي: نستنكر الحشد العسكري اليوناني في بحر إيجة

إستنكر ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، "الحشد العسكري" اليوناني في 16 جزيرة في ​بحر إيجة​، معتبرا إياه "مخالفا للقوانين الدولية".

ونقلت وكالة "​الأناضول​" التركية عن أكار أنه دعا ​أثينا​ إلى التصرف "بشكل يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة وعلاقات حسن الجوار"، مؤكدا على استمرار أنشطة ​تركيا​ في بحر إيجة وشرق المتوسط و​ليبيا​ إلى جانب "​مكافحة الإرهاب​ في إطار احترام القانون الدولي ووحدة أراضي البلدان".

ورفض أكار انتهاك حقوقه تركيا "بأي شكل من الأشكال، ونحن نؤكد ذلك لجميع الدول المعنية".