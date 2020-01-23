زاخاروفا: عملية إخلاء التنف تتأخر على مدى 5 أشهر بسبب أميركا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ماريا زاخاروفا، أن "عدم بدء عملية إخلاء مخيم في منطقة التنف من بقايا المقيمين فيه على مدى 5 أشهر سببه رفض ​واشنطن​ والمسلحين الخاضعين لها بإعطاء ضمانات الأمان اللازمة"، معتبرة أن "السبب الحقيقي لمحنة سكان المخيم تتمثل بالاحتلال الأميركي، ولا يمكن حل هذه المشكلة بالقوافل الإنسانية، خاصة لأن المساعدة لا تصل إلى ​اللاجئين​، بل تبقى في أيدي المسلحين، ويحصل اللاجئون على كل الدعم الإنساني والصحي عند خروجهم من منطقة التنف على الأراضي الخاضعة للحكومة".

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