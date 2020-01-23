الرئيس البولندي: الناتو هو أفضل تحالف في تاريخ العالم بأسره

أعلن الرئيس البولندي ​أندريه دودا​ بأن "حلف ​الناتو​ من حيث السياق العسكري يعد أكثر فعالية من ​الأمم المتحدة​، وان هدف ​بولندا​ هو قبل كل شيء، تعزيز الناتو كحلف، وتعزيز وجوده في ​الجناح​ الشرقي"، موضحاً ان "الناتو هو أفضل تحالف في تاريخ ​العالم​ بأسره، وهذا الأمر مهم جدا، خاصة الآن حيث نتحدث عن التهديدات والأزمات المحتملة كافة التي يمكن أن نتوقعها سواء كان ذلك في ​الشرق الأوسط​ أو في ​أوروبا​ أو في ​أوكرانيا​"، متسائلاً "كيف يمكننا أن نجري مقارنة بين الناتو والمنظمات الأخرى"؟.

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