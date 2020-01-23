حكومة اليونان: الاتحاد الأوروبي لن يوافق على اتفاق بشأن ليبيا ما لم تلغى الاتفاقات

أعلن رئيس وزراء ​اليونان​ ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، خلال كلمة له بالمنتدى الاقتصادي في دافوس ب​سويسرا​، ان "​الاتحاد الأوروبي​ لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ​ليبيا​ ما لم تتخل ​تركيا​ وليبيا عن اتفاق بحري وقعتاه في تشرين الثاني الحالي"، موضحاً ان "الجميع يعلم أن هذا الاتفاق وُقِع مقابل الدعم العسكري التركي ل​حكومة​ ​فايز السراج​، إضافة إلى ذلك فهو اتفاق لم يقره المجلس التشريعي الليبي".

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