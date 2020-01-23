السلطات الهندية: إصابة ممرضة هندية في جنوب السعودية بفيروس "كورونا"

أعلنت السلطات الهندية عن إصابة مواطنة هندية في ​مستشفى​ جنوب ​السعودية​ بفيروس "كورونا".

وبحسب "سي أن أن" أعلن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية ب​فيروس كورونا​، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهم من كيرالا، يعملون في مستشفى الحياة بالسعودية.

وقد ارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة وأكثر من 665 مصاباً بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.