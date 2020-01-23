الجبير: التدخلات الخارجية في ليبيا تزيد الطين بلة

إستنكر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، التدخلات الخارجية في ليبيا، معتبراً أنه "من الخطر أن تكون هناك تدخلات خارجية في ليبيا وهي تزيد الطين بلة".
وخلال جلسة في دافوس بمشاركة ومسؤولين عراقيين، أعلن أن "العمل جار مع الدول العربية والدولية على استقرار ليبيا". مشيراً إلى أن "السعودية لا تريد التصعيد في المنطقة وما زلنا نحقق في هجوم أرامكو".
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