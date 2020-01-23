الجبير: التدخلات الخارجية في ليبيا تزيد الطين بلة

إستنكر وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية السعودي ​عادل الجبير​، التدخلات الخارجية في ​ليبيا​، معتبراً أنه "من الخطر أن تكون هناك تدخلات خارجية في ليبيا وهي تزيد الطين بلة".

وخلال جلسة في دافوس بمشاركة ومسؤولين عراقيين، أعلن أن "العمل جار مع ​الدول العربية​ والدولية على استقرار ليبيا". مشيراً إلى أن "​السعودية​ لا تريد التصعيد في المنطقة وما زلنا نحقق في هجوم أرامكو".