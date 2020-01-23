السيسي: هناك محاولات مستميتة للنيل من مصر

أعلن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، إن "احتفالية عيد ​الشرطة​ فرصة لاستعادة الذكريات والقيم الأصيلة والنبيلة الراسخة في قلب المجتمع"، مشيرا إلى "وجود محاولات للنيل من مصر""، موضحاً أن "هذه القيم التي يأتي بمقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر، تعرضت خلال السنوات الأخيرة لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها والنيل من ثوابتها طمعا في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة في ​القضاء​ على أسس ومبادئ ​الدولة​ الوطنية، وان التاريخ سيتوقف بإعجاب أمام التجربة المصرية من قوة ​الشعب المصري​ الذي أدرك أن مستقبله لن يتحمله سواه رغم الإجراءات الصعبة لكنه مضى في طريقه رافعا شعار نكون أو لا نكون".

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