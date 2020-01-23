أكدت وزارة الصحة الصينية إصابة 634 شخصا بفيروس كورونا بينهم 17 حالة وفاة.
وجاء هذا الإعلان الرسمي بعد أن أغلقت الصين مدينة يقطنها 11 مليون نسمة، تعتبر مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، في حين تسعى السلطات الطبية على مستوى العالم لمنع انتشاره.
ويعتقد أن الفيروس الذي لم يكن معروفا من قبل، ظهر في أواخر العام الماضي نتيجة تجارة غير مشروعة في الحيوانات البرية في سوق للحيوانات بمدينة ووهان الصينية، وقد وتم رصد ثماني حالات إصابة على مستوى العالم، حيث أكدت تايلاند أربع حالات منها وحالة واحدة في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة وسنغافورة.
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