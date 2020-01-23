نقابة المحررين: قررنا اطلاق مرصد الصحافة والاعلام

قرر مجلس ​نقابة المحررين​ إطلاق "مرصد ​الصحافة​ والإعلام" الذي يسجل ويوثق الإنتهاكات المرتكبة بحق الصحافيين والاعلاميين والمصورين والعاملين في المهنة أثناء تأديتهم لعملهم او النيل من حقوقهم في مؤسساتهم، وإصدار ​تقرير​ شهري وملاحقة المنتهكين أمام السلطات المختصة".

وقد أملت النقابة من الزملاء جميعا الاتصال بها طوال أيام الاسبوع ما عدا أيام العطل الرسمية على الارقام الآتية:

- ​نقيب المحررين​ - جوزف القصيفي: 341083/03

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- عضو مجلس النقابة - حبيب شلوق: 353574/03

- سنترال النقابة: 14/956313/05

- فادي الغوش: 528604/03