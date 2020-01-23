نقابة المحررين: قررنا اطلاق مرصد الصحافة والاعلام

قرر مجلس نقابة المحررين إطلاق "مرصد الصحافة والإعلام" الذي يسجل ويوثق الإنتهاكات المرتكبة بحق الصحافيين والاعلاميين والمصورين والعاملين في المهنة أثناء تأديتهم لعملهم او النيل من حقوقهم في مؤسساتهم، وإصدار تقرير شهري وملاحقة المنتهكين أمام السلطات المختصة".
وقد أملت النقابة من الزملاء جميعا الاتصال بها طوال أيام الاسبوع ما عدا أيام العطل الرسمية على الارقام الآتية:
- نقيب المحررين - جوزف القصيفي: 341083/03
- عضو مجلس النقابة - حبيب شلوق: 353574/03
- سنترال النقابة: 14/956313/05
- فادي الغوش: 528604/03
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