رامبلينغ بعد لقاء دياب: مستعدون إلى جانب دول أعضاء في المجموعة الدولية لدعم لبنان

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في السراي الحكومي، سفير بريطانيا ​كريس رامبلينغ​، بحضور وزير ​البيئة​ ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​دميانوس قطار​، حيث جرى "عرض الأوضاع في ​لبنان​ والعلاقات الثنائية بين البلدين".

بدوره أكد رامبلينغ، "ان تأليف حكومة جديدة هو خطوة مهمة بالنسبة إلى البنان، وبريطانيا كانت ثابتة في دعوتها إلى تأليف سريع لحكومة فعالة وشفافة تعكس تطلعات ​الشعب اللبناني​، وان بريطانيا إلى جانب دول أعضاء في المجموعة الدولية مستعدة لدعم لبنان، لكننا نتطلع إلى أن تظهر هذه ​الحكومة​ التزامها بالاصلاحات التي يحتاجها لبنان بشدة".