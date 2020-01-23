استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في السراي الحكومي، سفير بريطانيا كريس رامبلينغ، بحضور وزير البيئة ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، حيث جرى "عرض الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين".
بدوره أكد رامبلينغ، "ان تأليف حكومة جديدة هو خطوة مهمة بالنسبة إلى البنان، وبريطانيا كانت ثابتة في دعوتها إلى تأليف سريع لحكومة فعالة وشفافة تعكس تطلعات الشعب اللبناني، وان بريطانيا إلى جانب دول أعضاء في المجموعة الدولية مستعدة لدعم لبنان، لكننا نتطلع إلى أن تظهر هذه الحكومة التزامها بالاصلاحات التي يحتاجها لبنان بشدة".
كانت هذه تفاصيل خبر رامبلينغ بعد لقاء دياب: مستعدون إلى جانب دول أعضاء في المجموعة الدولية لدعم لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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