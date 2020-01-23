فضل الله بعد زيارة الكويت: الكويت ستقف إلى جانبنا في أزمتنا واوضاعنا الصعبة

اشاد ​العلامة السيد علي فضل الله​، فور عودته الى ​لبنان​ بعد زيارته ​الكويت​، ولقائه بأميرهاصباح الأحمد الصباح بـ"الدور المميز للكويت في علاقاتها مع المحيط العربي و​الإسلام​ي وحرص قياداتها على حل مشاكل المنطقة"، لافتا إلى أنها "سوف تقف إلى جانب لبنان في أزماته واوضاعه الحالية الصعبة كما سبق لها أن وقفت إلى جانبه في أشد الأزمات وأعقدها".

هذا واستقبل فضل الله، وفداً من مؤسسة الآفاق الدولية الإيرانية برئاسة الدكتور محمد فقيهي، حيث شدد على "أهمية انفتاح العلماء على عصرهم لتقديم الصورة الحضارية عن الإسلام التي تعالج مشكلات الإنسان وقضايا ​الحياة​".