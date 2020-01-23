أعلنت المديرية العامة لقوى ​الأمن​ الداخي في بيان انه نتيجةً لأعمال الشغب التي حصلت في خلال المظاهرات الاحتجاجية ليل أمس 22/1/2020 في ​وسط بيروت​، أوقفت العناصر المكلّفة بحفظ الأمن والنظام 13 شخصاً. بعد التحقيق معهم، وبناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تُرك 10 منهم لقاء سندات إقامة، و2 رهن التحقيق، وأوقف واحد فقط لحيازته 5 زجاجات تحتوي على مادة ​البنزين​، كانت معدّة لتصبح قنابل ​مولوتوف​، وقد جرى سوقه إلى القضاء المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: ترك 12 موقوفاً من أصل 13 أوقفوا ليل أمس جراء أعمال الشغب في وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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