البزري: وزير المالية يُشير إلى إنخفاض سعر صرف الليرة بدل العمل على إستعادة الأموال المنهوبة

أعرب رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري عن إستغرابه لما أدلى به ​وزير المالية​، حيث كُنّا نتوقع وفي أول تصريحٍ له أن يُطمئِن اللبنانيين بأنه قد بدأ بتفعيل آلية إستعادة ​الأموال المنهوبة​، والأموال التي هُرّبت إلى خارج البلاد، وإذ بنا نُفاجأ بأنه يُشير إلى أن سعر صرف ​الليرة​ اللبنانية لن يعود إلى سابق عهده.

وتمنى البزري على وزير المالية نظراً لخبرته الإقتصادية التي نُقدّر أن يضع نصب عينيه الأولويات التي تهم الشعب اللبناني، لا السياسات التي قد تُفرض على لبنان من قبل بعض الهيئات والمؤسسات والقيادات.