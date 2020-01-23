الجيش: المخابرات أحالت على القضاء مطلوبا لانتمائه إلى عصابة سرقة سيارات وتعاطيه المخدرات

ذكرت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "​مديرية المخابرات​ أحالت على ​القضاء​ المختص المدعو "ع. م" لانتمائه إلى عصابة سرقة سيارات وتهريبها إلى الداخل السوري، ولإقدامه على تعاطي ​المخدرات​ و​إطلاق النار​ من أسلحة حربيّة باتجاه أشخاص بتواريخ مختلفة".

وأوضحت في بيان، أنّه "قد ضبطت بحوزته كميّة من المخدرات، ومستندات ثبوتيّة مزوّرة، وهو ناشط في تجارة الأسلحة والذخائر الحربيّة، كما يوجد بحقّه مذكرات قضائيّة عدّة بالجرائم المذكورة أعلاه".