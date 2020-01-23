لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​أنيس نصار​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "أهمّ إنجازات التشكيلة الحكومية هي أنّ ​وزارة الطاقة​ بقيت مع التيار القوي، بتعيين المستشار الثالث للوزير الملك، وزيرًا"، مركّزًا على أنّ "هكذا تأكّدنا من المحافظة على الإنجازات السابقة وتحقيق إنجازات مشابهة جديدة. وإلى الأمام".

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كانت هذه تفاصيل خبر نصار: أهم إنجازات التشكيلة الحكومية هي أن وزارة الطاقة بقيت مع التيار القوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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