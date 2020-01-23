إرجاء المحاكمة في جريمة عشقوت الى 27 شباط

أرجأت ​محكمة الجنايات​ في ​جبل لبنان​ برئاسة القاضي محمد مرتضى الى 27 شباط المقبل جلسة متابعة محاكمة المتهم ب​جريمة عشقوت​ طوني.ع بداعي مرض وكيله المحامي باسكال أبي فاضل. وكانت الجريمة وقعت في تشرين الأول من العام 2016 على خلفية شجار حول ​الكلاب​، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

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