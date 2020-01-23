أثنى وفد من رابطة النواب السابقين برئاسة النائب السابق طلال المرعبي، عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، على "المواقف الوطنيّة الّتي أطلقها ولا يزال البطريرك الراعي"، مشدّدين على "دوره في توحيد اللبنانيين وسط الظروف الصعبة الّتي يمرّ بها لبنان، لما يمثّله من هامة وطنيّة لا يهمّها إلّا مصلحة اللبنانيين العامة وخلاص لبنان".
وأعرب الوفد عن إدانته "ما تتعرّض له بيروت من أعمال شغب"، مؤكّدًا أنّ "بيروت هي لكلّ اللبنانيين من دون استثناء، ومن يعنيه لبنان فعلًا لا يمكن أن يعيث الخراب والدمار في قلبه. فالإعتداء على البشر والحجر ليس باللغة المقبولة، ولا يمكنه أن يؤدّي إلّا إلى مزيد من التشنّج والفوضى الهدّامة".
بعدها، التقى الراعي مدير "الوكالة الوطنية للإعلام" زياد حرفوش في زيارة هي الأولى له بعد تسلّمه مهامه الجديدة، وكان تأكيد على "الدور الريادي للوكالة الوطنية في نقل الوقائع للرأي العام، بهدف إطلاعه على ما يدور حوله من احداث وتطورات بعيدًا عن أية تجاذبات مهما كان نوعها".
من ثمّ، استقبل روي عيسى الخوري الّذي تمنّى على المعنيّين "منح الحكومة الجديدة الفرصة اللّازمة للقيام بالبلد من حالة الفوضى والشلل الّذي يعيشه". وركّز على أنّ "صوت البطريركية المارونية هو الصوت الصارخ دائمًا بالحق، وما مواقف ونداءات الراعي الّتي يوجهها يوميًّا للمعنيّين وللشعب اللبناني وتوجيهاته العامّة إلّا دعوة صادقة بعيدة كلّ البعد عن أي هدف أو غاية سياسيّة، لذلك يقتضي الاستفادة منها".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من رابطة النواب السابقين التقى الراعي: من يعنيه لبنان فعلا لا يعيث الخراب والدمار في قلبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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